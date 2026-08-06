Deogarh News: मोहनपुर : दीवार फांद घर में घुस मारपीट, किशोरी का अपहरण

Deogarh News: देवघर। मोहनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से 17 वर्षीय किशोरी के अपहरण व घर की महिला के साथ मारपीट कर गले से सोने की चेन छीनने की शिकायत थाना में की गयी है। शिकायत के बाद थानेदार ने घटनास्थल पहुंचकर जानकारी ली。

गृहिणी की शिकायत

23 वर्षीया शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि 4 अगस्त की रात करीब 11:15 बजे कुछ लोग घर के पीछे की दीवार फांदकर कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही रूपेश यादव चार अज्ञात साथी वहां था। आरोप है कि सभी लोग उनकी 17 वर्षीया भांजी को जबरन घर से निकाल अपने साथ लेकर चले गए। जिक्र है कि जब घर में अकेली महिला पीड़िता ने विरोध किया तो मुख्य आरोपी समेत चारों अज्ञात आरोपितों ने मारपीट की। आरोप है कि रूपेश यादव ने गले से करीब 20 ग्राम वजन की सोने की चेन छीन ली। उसके बाद किशोरी को घर से बाहर खड़ी एक कार में जबरन बैठाकर सभी फरार हो गए। घटना के समय घर में अन्य कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर आरोपितों ने वारदात को अंजाम दिया।