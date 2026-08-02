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Deogarh News: चोरी के आरोप में संदिग्ध से पूछताछ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवघर में मोहनपुर पुलिस ने चोरी के आरोप में एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार युवक से पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई संदिग्ध से जांच के बाद की जा सकती है।

Deogarh News: चोरी के आरोप में संदिग्ध से पूछताछ

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। मोहनपुर पुलिस ने चोरी के आरोप में एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। पुलिस किसी प्रकार की जानकारी नहीं दे रही है। सूत्रों ने बताया कि चोरी के आरोप में हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

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