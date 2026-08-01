Deogarh News: समन्वय व संवाद की न रहे गुंजाईश : डीसी

Deogarh News: देवघर, कार्यालय संवाददाता। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने श्रावणी मेला, 2026 की पहली सोमवारी के सफल संचालन को लेकर दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को ब्रीफ किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। सभी को सजगता और सेवाभाव के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

Deogarh News: देवघर, कार्यालय संवाददाता। राजकीय श्रावणी मेला, 2026 की पहली सोमवारी के सफल संचालन को लेकर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया व पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर द्वारा संयुक्त रूप से बीएड कॉलेज प्रांगण में प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी, अधिकारी व बाहर से आए पुलिस अधिकारियों को सामूहिक रूप से ब्रीफ किया गया।

सुरक्षा व सेवाभाव का पालन उपायुक्त ने संबोधित करते हुए कहा कि विनम्रता व सेवाभाव के साथ श्रावणी मेला के लिए पूरी तरह सजग रहे, क्योंकि श्रावणी मेला के दौरान खासकर सोमवारी के दिन सर्वाधिक भीड़ होती है। श्रावणी मेला की पहली सोमवारी को इतनी बड़ी तादाद में देवघर आने वाले कांवरियों की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण जैसी चुनौतियों का सामना बिना सजगता के नहीं किया जा सकता है। सभी का यह ध्येय होना चाहिए कि जितना हो सके श्रद्धालुओं को सुगमतापूर्वक जलार्पण करायें, ताकि कतार लगातार आगे बढ़ते रहे।

कार्य की जिम्मेदारी उपायुक्त ने कहा कि यह सभी के लिए जरूरी है कि पूरी सजगता और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करें, ताकि दूसरे राज्यों से यहां आने वाले लोग हमारे राज्य की एक अच्छी छवि लेकर यहां से गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं की कतार बिना गैप आगे बढ़ते रहे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। उपायुक्त ने सभी को शालिनता व सेवाभाव से श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा व सहयोग मुहैया कराने की बात कही।

भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक नियंत्रण पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने कहा कि मेला में प्रतिनियुक्त बाहर से आए सभी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व सुरक्षाकर्मी यहां के माहौल से परिचित हो चुके हैं। ऐसे में क्यू मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर विशेष रूप से ध्यान रखें, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित जलार्पण कराया जा सके और शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न न हो। भीड़ नियंत्रण करने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि सभी ओपी व यातायात ओपी के प्रभारी डीएसपी रैंक के ऑफिसर होंगे व उन सभी का दायित्व होगा कि यह देखें कि उनके निर्धारित क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। उप विकास आयुक्त व नगर आयुक्त ने अपने संबोधन में पहली समोवारी को लेकर बरतने वाले सतर्कता से सभी को अवगत कराया।