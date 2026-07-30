Deogarh News: मधुस्थली विद्यापीठ की मेजबानी में सीआईएससीई जोनल ताइक्वांडो टूर्नामेंट

Deogarh News: मधुपुर के मधुस्थली विद्यापीठ कैम्पस में सीआईएससीई जोनल ताइक्वांडो टूर्नामेंट 2026 का सफल आयोजन हुआ। इस टूर्नामेंट में 6 आईसीएसई विद्यालयों के छात्र भाग लेकर मधुस्थली विद्यापीठ ने 15 गोल्ड, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। सभी खिलाड़ियों और शिक्षकों ने सहयोग प्रदान किया।

Deogarh News: मधुपुर, प्रतिनिधि। शहर के सलैया स्थित मधुस्थली विद्यापीठ कैम्पस में मंगलवार को मधुस्थली विद्यापीठ की मेजबानी में सीआईएससीई जोनल ताइक्वांडो टूर्नामेंट 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हुआ।

प्रतियोगिता के आयोजन की जानकारी टूर्नामेंट के इवेंट कॉर्डिनेशन कमेटी सदस्य मधुस्थली विद्यापीठ की प्रधानाध्यापिका विनिता जयसवाल, डीन ऑफ एक्टिविटी श्रीनिवासु नल्ला, आनंद सिंह, सोमनाथ हालदार की देखरेख में टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। जोनल ताइक्वांडो टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 6 आईसीएसई विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। मधुस्थली विद्यापीठ मधुपुर के 25, कार्मेल स्कूल मधुपुर के 30, संत फ्रांसीस स्कूल देवघर के 21, कार्मेल स्कूल गिरिडीह के 4, एडवर्ड इंग्लिश स्कूल जामताड़ा के 19, माउंट एसएससी स्कूल पौड़ैयाहाट के 22 छात्र-छात्राएं सम्मिलित थे।

निर्णायक और रेफरी की भूमिका आशुतोष कुमार राय और कुणाल प्रजापति ने केंद्रीय रेफरी की भूमिका निभाई। रितेश राय और मनीष चौरसिया निर्णायक जज का कार्य संभाल रहे थे। पीयूष दूबे, सिंटू सिंह, राकेश पांडेय, शुभम सिंह, रवींद्र कुमार और अविनाश कुमार ने संयुक्त रूप से सहायक रेफरी का कार्य किया।

कोचिंग और प्रेरणा टूर्नामेंट के दौरान मधुस्थली विद्यापीठ के कोच मो. आजाद, कार्मेल स्कूल मधुपुर के कोच दीपक मैसी, संत फ्रांसीस स्कूल देवघर के कोच रंजीत कुमार मंडल, कार्मेल स्कूल गिरिडीह के मैनेजर अवनीश रंजन और वंदना वर्मा, एडवर्ड इंग्लिश स्कूल जामताड़ा के कोच राजकुमार वर्मा करीना पाल, माउंट एसएससी पोड़ैयाहाट के कोच राजेश कुमार मंडल खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते रहे। टूर्नामेंट में मधुस्थली विद्यापीठ को 15 गोल्ड पदक, 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ। मौके पर मधुस्थली विद्यापीठ के वॉलेंटियर्स स्काउट एंड गाइड के छात्र, शिक्षक-शिक्षिकाओं ने अतिथि खिलाड़ियों को सहयोग दिया。