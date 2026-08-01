Deogarh News: सड़क पर कचरा फेंकने पर रेस्टोरेंट संचालक पर 20 हजार जुर्माना

Deogarh News: देवघर में नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने चारपाई रेस्टोरेंट द्वारा सड़क पर कचरा फेंकने पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसा करने पर ट्रेड लाइसेंस रद्द किया जाएगा। नगर आयुक्त ने स्वच्छता को सभी की जिम्मेदारी बताया। निरीक्षण में अन्य नगर निगम के कर्मचारी भी शामिल थे।

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। नगर आयुक्त सुलोचना मीणा द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान चारपाई रेस्टोरेंट के आगे कचरे का ढेर लगाने और नियमित रूप से सड़क पर ही कचरा फेंकने का मामला पाया। जिसपर सख्त कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट संचालक पर 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। नगर आयुक्त ने शुक्रवार को नन्दन पहाड़ क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह देखा कि चारपाई रेस्टोरेंट संचालक द्वारा दुकान के ठीक आगे बड़े पैमाने पर कचरे का अंबार लगा दिया गया था।

कचरे का नियमित निष्पादन जांच में यह पाया गया कि रेस्टोरेंट से निकलने वाला कचरा रोजाना सड़क पर ही फेंका जाता था, जिससे आसपास बदबू और गंदगी का माहौल बना हुआ था। इस दौरान रेस्टोरेंट संचालक को चेतावनी देते हुए स्पष्ट रुप से यह कहा गया कि भविष्य में दोबारा सड़क पर कचरा फेंकते पकड़े जाने पर ट्रेड लाइसेंस रद्द करने सहित कठोर कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस संबंध में नगर आयुक्त ने कहा कि देवघर को स्वच्छ और सुंदर बनाना नगर निगम के साथ-साथ हर नागरिक और व्यवसायी की साझी जिम्मेदारी है।

जीरो टॉलरेंस नीति व्यावसायिक प्रतिष्ठान अगर सड़क पर कचरा फेंककर गंदगी फैलाएंगे, तो उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। ​सभी दुकानदार और रेस्टोरेंट संचालक अपने परिसर में डस्टबिन रखें और कचरा केवल निगम के कचरा गाड़ियों में ही दें। नियम तोड़ने वालों पर आगे भी इसी तरह कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सहायक नगर आयुक्त एवं नगर निगम के अन्य कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित थे।