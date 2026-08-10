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Deogarh News: दूसरी सोमवारी पर भीड़ प्रबंधन को लेकर पुलिस ने कसी कमर, 23 क्यूआरटी टीमों को दिए निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रावणी मेला की दूसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। एसपी प्रवीण पुष्कर ने 23 क्यूआरटी टीमों के साथ बैठक कर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के उपायों की समीक्षा की, ताकि श्रद्धालुओं का जलार्पण सुगम और सुरक्षित हो सके।

Deogarh News: दूसरी सोमवारी पर भीड़ प्रबंधन को लेकर पुलिस ने कसी कमर, 23 क्यूआरटी टीमों को दिए निर्देश

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला की दूसरी सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ने वाली संभावित भीड़ को देखते हुए एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती से करने के लिए क्यूआरटी गठन किया गया है। श्रद्धालुओं के सुगम एवं सुरक्षित जलार्पण को लेकर एसपी प्रवीण पुष्कर ने रविवार को गठित 23 क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) के पदाधिकारियों व जवानों के साथ बैठक की।

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सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन की समीक्षा

बैठक में पहली सोमवारी के दौरान किए गए सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन की समीक्षा की गई। एसपी ने पहली सोमवारी के दौरान सामने आए अनुभवों और चुनौतियों पर टीमों से जानकारी ली। इसके आधार पर दूसरी सोमवारी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं के आवागमन को और अधिक व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में भीड़ के दबाव वाले स्थानों पर पुलिस बल की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई बेहद जरूरी है।

क्यूआरटी टीमों का निर्देश

बैठक में सभी 23 क्यूआरटी टीमों को अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया गया। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के साथ श्रद्धालुओं की कतार को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि किसी भी स्थान पर भीड़ का दबाव बढ़ने की स्थिति में तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करें।

आपात स्थिति से निपटने की तैयारी

एसपी ने आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी टीमों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने को कहा। किसी भी अप्रिय स्थिति, भगदड़ की आशंका या श्रद्धालुओं की परेशानी की सूचना मिलने पर बिना देरी किए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। साथ ही मेला क्षेत्र में तैनात अन्य पुलिस पदाधिकारियों एवं सुरक्षा बलों के साथ समन्वय बनाकर काम करने पर भी जोर दिया गया।

श्रद्धालुओं के साथ संयमित व्यवहार

श्रावणी मेले की दूसरी सोमवारी को लेकर मंदिर एवं मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भीड़ के सुरक्षित आवागमन, कतार व्यवस्था और संवेदनशील स्थानों की निगरानी को प्राथमिकता दी है। क्यूआरटी टीमों को विशेष रूप से ऐसे स्थानों पर सतर्क रहने को कहा गया है, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक रहती है। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने जवानों को श्रद्धालुओं के साथ संयमित एवं सहयोगात्मक व्यवहार करने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सुरक्षा के साथ सेवा भाव भी जरूरी है। दूसरी सोमवारी पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्यूआरटी का गठन क्यों किया गया है?
क्यूआरटी का गठन श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती से करने के लिए किया गया है।
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