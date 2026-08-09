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Deogarh News: नए मतदाताओं का नाम जोड़ने लगा शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: एसआईआर कार्यक्रम के तहत, शनिवार को सभी 173 मतदान केंद्रों में विशेष शिविर आयोजित किया गया। नए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 भरने की प्रक्रिया की जा रही है। नाम में त्रुटियां सुधार के लिए फॉर्म 8 भरकर बीएलओ को जमा करने का निर्देश दिया गया। बीडीओ ने बूथों का निरीक्षण कर निर्देश दिए।

Deogarh News: नए मतदाताओं का नाम जोड़ने लगा शिविर

Deogarh News: सारठ, प्रतिनिधि। एसआईआर कार्यक्रम के तहत शनिवार को प्रखंड के सभी 173 मतदान केंद्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। बताया गया कि दो दिनों तक चलने वाले इस शिविर के माध्यम से फॉर्म 6 व फॉर्म 8 भरने की प्रक्रिया की जा रही है। जिसके माध्यम से नए मतदाता अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। वहीं जिनके नाम आदि में त्रुटियां है वो फॉर्म 8 भरकर बीएलओ के पास जमा करें।

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विशेष शिविर का उद्देश्य

इस शिविर में मुख्य रूप से एक अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरे करने वाले मतदाताओं का फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जा रहा है। वहीं जारी सूची में जिनके नाम में त्रुटि है वो सुधार के लिए फॉर्म 8 के माध्यम से बीएलओ के पास जमा कर रहे हैं।

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बीडीओ का निरीक्षण

वहीं इसको लेकर बीडीओ चंदन कुमार सिंह व जेएसएस प्रदीप कुमार ने कई बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान बीडीओ ने बीएलओ को छूटे हुए व योग्य मतदाताओं एवं एक अक्टूबर तक 18 वर्ष पूरे करने वाले युवक-युवतियों का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही मतदाताओं को जारी मतदाता सूची दिखाकर उसमें आने वाली त्रुटि को सुधार के लिए आवेदन देने का निर्देश दिया। बीडीओ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रविवार को भी बूथों में शिविर आयोजित की जाएगी।

प्रश्नोत्तरी

इस विशेष शिविर का उद्देश्य क्या है?
इस शिविर में मुख्य रूप से नए मतदाताओं का नाम फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में दर्ज किया जा रहा है।
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