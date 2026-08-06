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Deogarh News: देवीपुर : विशेष गहन पुनरीक्षण को 10 टीमों का गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार देवीपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 अभियान चलाया जा रहा है। प्रखंड कार्यालय ने मतदान केंद्रों पर 10 विशेष टीमों का गठन किया है। इन टीमों में पर्यवेक्षक और विभिन्न विभागों के कर्मियों को शामिल किया गया है, जो मतदाता सूची के सत्यापन और अन्य निर्वाचन कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे।

Deogarh News: देवीपुर : विशेष गहन पुनरीक्षण को 10 टीमों का गठन

Deogarh News: देवीपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रखंड कार्यालय, देवीपुर द्वारा मतदान केंद्रों पर विशेष टीमों का गठन किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के आदेश के तहत मतदान केंद्रवार पर्यवेक्षकों एवं विभिन्न विभागों के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जारी आदेश के अनुसार कुल 10 टीमों का गठन किया गया है, जिन्हें विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, सत्यापन व अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रत्येक टीम में एक पर्यवेक्षक के साथ पंचायत सचिव, जनसेवक, रोजगार सेवक, सहायक अध्यापक, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य कर्मियों को शामिल किया गया है।

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प्रखंड प्रशासन ने सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित मतदान केंद्रों पर समन्वय के साथ कार्य करते हुए समयबद्ध तरीके से पुनरीक्षण कार्य पूरा करें। साथ ही सभी टीमों को प्रतिदिन कार्य की प्रगति की समीक्षा एवं रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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