Deogarh News: टोटो चालक से रंगदारी मांगी, विरोध पर तोड़ा शीशा तोड़ा

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के दौरान टोटो और टेम्पो चालकों से रंगदारी वसूली किया जा रहा है। एक टेम्पो चालक के साथ मारपीट करने और वाहन का शीशा तोड़ने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपी की तलाश जारी है।

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के दौरान टोटो और टेम्पो चालकों से रंगदारी वसूली किया जा रहा है। इस मामले में सदर अस्पताल रोड के समीप रंगदारी देने से इनकार करने पर एक टेम्पो चालक के साथ मारपीट करने और वाहन का शीशा तोड़ने के आरोप में नगर थाना पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में टेम्पो चालक के आवेदन पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। पुलिस एक अन्य आरोपी की तलाश में जुटी है।

प्रदान की गई जानकारी प्राथमिकी के अनुसार रोहिणी निवासी 49 वर्षीय राज नारायण वर्णवाल टेम्पो चालक है। वह किराये पर टेम्पो चलाकर श्रावणी मेला के दौरान देवघर-जसीडीह के बीच कांवरियों और यात्रियों को लाने-ले जाने का काम करते हैं। चालक का आरोप है कि राम मंदिर मोड़ और सदर अस्पताल रोड के आसपास तीन-चार असामाजिक तत्वों द्वारा टेम्पो व टोटो चालकों से प्रत्येक दिन 100 रुपये रंगदारी के रूप में वसूले जाते थे। रुपये नहीं देने पर मारपीट करने और शहर में वाहन नहीं चलाने देने की धमकी दी जाती थी। डर के कारण वह भी प्रतिदिन 100 रुपए देते थे।

गंभीर घटना का विवरण आवेदन में बताया गया है कि 7 अगस्त की रात करीब 12:15 बजे चालक बैजनाथपुर से कांवरियों को लेकर जसीडीह रेलवे स्टेशन जा रहा था। करीब 12:30 बजे सदर अस्पताल के पास पहुंचते ही तीन युवकों ने टेम्पो रोक लिया। आरोप है कि युवकों ने इस बार 500 रुपये रंगदारी की मांग की। चालक ने आर्थिक परेशानी बताते हुए पहले की तरह 100 रुपए लेने का आग्रह किया। लेकिन आरोपियों ने 500 रुपये देने का दबाव बनाया और नहीं देने पर शहर में टेम्पो नहीं चलाने देने की धमकी दी। चालक द्वारा रुपये देने से इंकार करने पर आरोपियों ने टेम्पो का शीशा तोड़ दिया और चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। टेम्पो में बैठे कांवरियों को भी डराकर उतार दिया गया। उसी दौरान एक कांवरिया ने पुलिस को सूचना दे दी।

पुलिस की कार्रवाई पुलिस के पहुंचते ही तीनों आरोपी भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दो आरोपियों को पकड़ लिया, जबकि एक आरोपी भागने में सफल रहा। पकड़े गये आरोपियों की पहचान आजाद चौहान, निवासी झौंसागढ़ी सदर अस्पताल रोड और आलोक मठपति, निवासी लक्ष्मीपुर चौक के रूप में हुई है। वहीं भागे आरोपी की पहचान अमित मंडल, निवासी कालीराखा के रूप में बतायी गयी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल भेज दिया। मारपीट में घायल टेम्पो चालक को पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। इलाज के बाद चालक ने थाना पहुंचकर आवेदन दिया। पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। साथ ही मामले में रंगदारी वसूली के आरोपों की भी जांच की जा रही है।