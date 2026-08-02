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Deogarh News: पांच वैदिक-आचार्यों के सान्निध्य में महाआरती प्रारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवघर में शिवगंगा सेवा समिति द्वारा पवित्र शिवगंगा तालाब पर 2006 से महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष श्रावण मास से भव्य महाआरती का शुभारंभ पांच वैदिक आचार्यों द्वारा किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ा है। समिति ने स्वच्छता और संरक्षण के लिए साजेदारी की अपील की है।

Deogarh News: पांच वैदिक-आचार्यों के सान्निध्य में महाआरती प्रारंभ

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। शिवगंगा सेवा समिति द्वारा वर्ष 2006 से पवित्र शिवगंगा तालाब पर नियमित रूप से महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। समिति का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव की आराधना के साथ-साथ शिवगंगा तालाब की स्वच्छता, पवित्रता एवं संरक्षण सुनिश्चित करना तथा सनातन संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। समिति द्वारा समय-समय पर शिवगंगा तालाब की साफ-सफाई, स्वच्छता अभियान एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित की जाती है, ताकि इस पवित्र धरोहर की गरिमा एवं धार्मिक महत्ता अक्षुण्ण बनी रहे।

महाआरती का आयोजन

बीच के कुछ वर्षों तक महाआरती का आयोजन एक पंडित द्वारा संपन्न कराया जाता था। किंतु इस वर्ष श्रावण मास से पुनः पांच वैदिक आचार्यों के सान्निध्य में भव्य महाआरती का शुभारंभ किया गया है। इस पहल से श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है तथा प्रतिदिन काफी संख्या में भक्त महाआरती में सम्मिलित होकर बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। शिवगंगा सेवा समिति ने सभी श्रद्धालुओं से महाआरती में अधिक से अधिक संख्या में सहभागी बनने तथा शिवगंगा तालाब की स्वच्छता, पवित्रता और संरक्षण के इस पुनीत अभियान में सहयोग करने की अपील की है।

समिति का संकल्प

समिति ने भविष्य में भी धार्मिक, सामाजिक एवं जनसेवा के कार्यों को निरंतर समर्पण के साथ जारी रखने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर समिति के संरक्षक संतोष शर्मा, अध्यक्ष प्रकाश शांडिल्य, सचिव विकाश कुमार, उपाध्यक्ष पीयूष श्रीज्ञान एवं अभय नाथ, वरिष्ठ सदस्य समीर कर्म्हे, सदस्य विजय कुमार मठपति सहित समिति के अन्य पदाधिकारी, कर्मठ सदस्य एवं वैदिक आचार्य उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

महाआरती का आयोजन कब से किया जा रहा है?
महाआरती का आयोजन वर्ष 2006 से किया जा रहा है।
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