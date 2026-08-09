Deogarh News: कुएं से सात वर्षीय बच्ची का शव बरामद
Deogarh News: देवघर के सारठ थाना अंतर्गत समलपुरी गांव में शनिवार को एक सात वर्षीय बच्ची मोनिका सोरेन का शव कुएं में मिला। बताया गया कि बच्ची शनिवार दोपहर करीब 12 बजे कुएं में गिरी थी। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना ने पूरे गांव में शोक का माहौल बना दिया है।
Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। सारठ थाना अन्तर्गत पत्थरअड्डा ओपी क्षेत्र के समलपुरी गांव में शनिवार को कुएं से सात वर्षीय बच्ची का शव बरामद पुलिस ने की है। मृतका की पहचान सात वर्षीया मोनिका सोरेन के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। आसपास के ग्रामीण भी घटनास्थल पर जुट गये। मृतका के चाचा वीरेंद्र सोरेन ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 12 बजे बच्ची के कुएं में गिर गई । करीब दो बजे कुएं में बच्ची का शव दिखाई दिया। इसके बाद घटना की जानकारी तत्काल पत्थरअड्डा ओपी पुलिस को दी गयी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से बच्ची के शव को कुएं से बाहर निकलवाया।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। शव गांव पहुंचते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। पुलिस घटना के संबंध में आवश्यक जानकारी जुटा रही है। बच्ची किन परिस्थितियों में कुएं तक पहुंची और उसमें कैसे गिरी, इसकी भी पड़ताल की जा रही है।
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