Deogarh News: कुएं से सात वर्षीय बच्ची का शव बरामद

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। सारठ थाना अन्तर्गत पत्थरअड्डा ओपी क्षेत्र के समलपुरी गांव में शनिवार को कुएं से सात वर्षीय बच्ची का शव बरामद पुलिस ने की है। मृतका की पहचान सात वर्षीया मोनिका सोरेन के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। आसपास के ग्रामीण भी घटनास्थल पर जुट गये। मृतका के चाचा वीरेंद्र सोरेन ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 12 बजे बच्ची के कुएं में गिर गई । करीब दो बजे कुएं में बच्ची का शव दिखाई दिया। इसके बाद घटना की जानकारी तत्काल पत्थरअड्डा ओपी पुलिस को दी गयी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से बच्ची के शव को कुएं से बाहर निकलवाया।