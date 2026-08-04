Deogarh News: सड़क हादसे में गंभीर नौशाद अंसारी की हालत नाजुक
Deogarh News: देवीपुर, प्रतिनिधि। 2 अगस्त को देवीपुर-देवघर मुख्य मार्ग पर हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल नौशाद अंसारी की हालत नाजुक है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज पर 5 से 6 लाख रुपए खर्च का अनुमान है। परिवार ने आर्थिक सहयोग की अपील की है।
Deogarh News: देवीपुर, प्रतिनिधि। देवीपुर-देवघर मुख्य मार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप के समीप 2 अगस्त को हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल नौशाद अंसारी की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है।
हादसे की जानकारी
प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार, दुर्घटना में गंभीर चोट के कारण नौशाद अंसारी को कई चिकित्सकीय प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने इलाज और संभावित ऑपरेशन पर लगभग 5 से 6 लाख रुपए खर्च की बात कही है। इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था परिवार के लिए बेहद कठिन साबित हो रही है।
परिवार की अपील
नौशाद अंसारी देवीपुर प्रखंड के राजपुरा गांव निवासी है। गंभीर स्थिति देखते हुए परिजनों ने आम लोगों से आर्थिक सहयोग की अपील की है। बताते चलें कि 2 अगस्त को देवीपुर-देवघर मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से नौशाद अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से पहले देवघर एम्स ले जाया गया था। बाद में गंभीर स्थिति देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
सामान्य प्रश्न
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