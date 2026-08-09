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Deogarh News: सड़क दुर्घटना में घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवघर में जसीडीह-देवघर सड़क पर शनिवार शाम एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। डॉ. रवि रंजन ने घायल व्यक्ति को एंबुलेंस से सदर अस्पताल पहुंचाया और प्राथमिक उपचार दिया।

Deogarh News: सड़क दुर्घटना में घायल

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। जसीडीह-देवघर सड़क नगर थाना के बेलाबगान के पास शनिवार शाम सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल हो गया। उसी रास्ते से गुजर रहे डॉ. रवि रंजन को होने पर उन्होंने तत्काल जानकारी एम्बुलेंस को दी। बिना देर किए सदर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर भी साथ आए उन्होंने घायल की स्थिति गंभीर देख प्राथमिक उपचार किया। उसके बाद वार्ड में भर्ती कर लिया।

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