Deogarh News: पथरोल मोड़ : ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, युवक गंभीर
Deogarh News: मधुपुर के पथरोल मोड़ पर मंगलवार शाम को एक ट्रक ने बाइक चालक को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। हादसे के बाद स्थानीय लोग घायल चालक को अनुमंडल अस्पताल ले गए, जहां से उसे सदर अस्पताल देवघर रेफर किया गया। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Deogarh News: मधुपुर, प्रतिनिधि। अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत पथरोल मोड़ पर मंगलवार शाम ट्रक के धक्के से बाइक चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं जोरदार धक्के से बाइक के भी परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल चालक को उपचार के लिए मधुपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल देवघर के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र अंतर्गत बिल्ली गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार यादव खमरबाद से काम कर वापस पथरौल के इतवारी चौक अवस्थित अपनी मोबाइल दुकान पर लौट रहा था, तभी सामने से आ रहे ट्रक चालक ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
टक्कर से उसकी बाइक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। सूचना पर पुलिस भी घटनास्थल पहुंच गई, लेकिन पुलिस को देखते ही ट्रक चालक और खलासी वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।
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