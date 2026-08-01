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Deogarh News: 36 वर्षों की सेवा के बाद डॉ. अनिल सेवानिवृत्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। सदर अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. अनिल कुमार दास के सेवानिवृत्त होने पर भावभीना विदाई समारोह आयोजित किया गया। चिकित्सकों ने उनके 36 वर्षों की सेवा की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दीं। सिविल सर्जन ने उनके अनुभव को प्रेरणास्रोत बताया। सभी ने उन्हें सम्मानित किया और सुखद जीवन की कामना की।

Deogarh News: 36 वर्षों की सेवा के बाद डॉ. अनिल सेवानिवृत्त

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। सदर अस्पताल में शुक्रवार को वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. अनिल कुमार दास के सेवानिवृत्त होने पर भावभीना विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सिविल सर्जन, अस्पताल उपाधीक्षक समेत चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों ने उनके 36 वर्षों के उत्कृष्ट सेवा काल की सराहना करते हुए स्वस्थ एवं सुखद जीवन की शुभकामनाएं दीं।

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समारोह की शुभकामनाएं

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिविल सर्जन डॉ. रमेश कुमार ने कहा कि डॉ. अनिल कुमार दास ने अपने पूरे सेवा काल में मरीजों की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका सरल स्वभाव, कार्य के प्रति समर्पण और अनुशासन युवा चिकित्सकों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा। अस्पताल उपाधीक्षक सहित अन्य चिकित्सकों ने भी उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके अनुभव और कार्यशैली की कमी हमेशा महसूस की जाएगी।

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डॉक्टर का कार्यकाल

जानकारी के अनुसार डॉ. अनिल कुमार दास ने वर्ष 1990 में गुमला जिले से सरकारी सेवा की शुरुआत की थी। इसके बाद वर्ष 2001 में उनका तबादला देवघर हुआ, जहां उन्होंने मोहनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सेवाएं दीं। बाद में सदर अस्पताल देवघर में भी उन्होंने लंबे समय तक चिकित्सकीय सेवा देकर हजारों मरीजों का इलाज किया। अपने 36 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और सेवा भावना का परिचय दिया।

भावुक विदाई

विदाई समारोह में डॉ. सुषमा वर्मा, डॉ. रवि रंजन, डॉ. प्रभात रंजन, डॉ. संचयन, डॉ. के. पंकज, डॉ. दिवाकर पासवान, मनोज मिश्रा, संजीव मिश्रा सहित अस्पताल के कई चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने डॉ. दास को पुष्पगुच्छ और स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके सुखद, स्वस्थ और सफल सेवानिवृत्त जीवन की कामना की। समारोह का माहौल भावुक रहा और सहकर्मियों ने उनके साथ बिताए अनुभवों को साझा करते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी।

सामान्य प्रश्न

डॉ. अनिल कुमार दास ने कब से सरकारी सेवा शुरू की?
डॉ. अनिल कुमार दास ने वर्ष 1990 में गुमला जिले से सरकारी सेवा की शुरुआत की थी।
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