Deogarh News: तब्बसुम खातून बनी आंगनबाड़ी केंद्र सगराजोर वन की सेविका

Deogarh News: तब्बसुम खातून बनी आंगनबाड़ी केंद्र सगराजोर वन की सेविका
Deogarh News: बुधवार को पालोजोरी के सागरजोर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका के चयन की प्रक्रिया आयोजित की गई। इस प्रक्रिया में 6 महिलाओं ने आवेदन किया, जिसमें तबस्सुम खातून का चयन किया गया। चयन समिति ने मेरिट के अनुसार चयन किया, हालांकि एक और आदिवासी महिला को भी समान अंक मिले थे।
Deogarh News: पालोजोरी, प्रतिनिधि। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को पालोजोरी के सागरजोर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र सगराजोर वन में सेविका के चयन के कार्य को अंजाम दिया गया। बीडीओ सह प्रभारी सीडीपीओ पार्थ नंदन की मौजूदगी में सेविका चयन प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। इस अवसर पर पंचायत के मुखिया शोएब अंसारी, चयन समिति सदस्य के रूप में सागरजोर स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक विनोद चौड़े, एएनएम, प्रभारी बीएओ रितु रोशनी मुर्मू, बाल विकास की सुपरवाइजर मृणालिनी पांडेय सहित पंचायत समिति सदस्य व वार्ड सदस्यों की मौजूदगी रही। आंगनबाड़ी केंद्र वन की सेविका के रूप में तबस्सुम खातून का चयन चयन समिति ने किया।
सेविका के लिए 6 महिलाओं ने अपना-अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। उसके बाद चयन के गाइड-लाइन के अनुसार सबों की मेरिट तय की गई। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र होने के कारण तबस्सुम खातून का चयन सेविका के रूप में किया गया, हालांकि तबस्सुम खातून के साथ एक और आदिवासी महिला को भी 29 अंक मिले थे।
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