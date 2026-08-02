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Deogarh News: रक्षा सुपरवाइजर ने ड्यूटी रोकने को बताया अनुचित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवीपुर, एम्स देवघर के सुरक्षा सुपरवाइजर सजल प्रताप सिंह को 26 जुलाई को हुई घटना के बाद ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया है। सजल ने इसे अनुचित बताया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनकी सुरक्षा सेवाएं पिछले 27 महीनों से जारी हैं और उन्होंने नियमों का पालन किया है।

Deogarh News: रक्षा सुपरवाइजर ने ड्यूटी रोकने को बताया अनुचित

Deogarh News: देवीपुर, प्रतिनिधि। एम्स देवघर के पीजीएमएच (पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल हॉस्टल) में 26 जुलाई की रात हुई घटना के बाद सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा सुपरवाइजर सजल प्रताप सिंह की ड्यूटी फिलहाल रोक दी गई है।

अनुचित कार्रवाई

वहीं इस कार्रवाई को सजल प्रताप सिंह ने अनुचित बताते हुए कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन व शपथपत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। सजल ने कहा है कि पिछले 27 महीनों से एम्स देवघर में सुरक्षा सेवाएं दे रहे हैं तथा वर्तमान सुरक्षा एजेंसी सिक्योरिटी सॉल्यूशंस सर्विस के साथ पिछले 7 महीनों से सुरक्षा सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत हैं। दावा है कि पूरे कार्यकाल के दौरान एम्स देवघर के किसी भी अधिकारी द्वारा उनके कार्य या आचरण को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं की गई।

छात्रों की घटनाएँ

स्पष्टीकरण में बताया कि 26 जुलाई की रात 4 एमबीबीएस छात्र पीजीएमएच में जूनियर रेजिडेंट डॉ. अब्दुल कादिर से मिलने पहुंचे थे। सूचना मिलने पर तत्काल सुरक्षा गार्ड को छात्रों को प्रवेश नहीं देने का निर्देश दिया। बाद में वार्डन व हेड इंचार्ज के अनुरोध पर वह स्वयं मौके पर पहुंचे और छात्रों को हॉस्टल परिसर से बाहर कराया। पूरी घटना के दौरान छात्रों द्वारा किसी प्रकार की अभद्रता, हंगामा या शांति भंग नहीं की गई।

निष्पक्ष जांच की मांग

दावा किया कि सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए पूरी सतर्कता से अपनी जिम्मेदारी निभाई। बावजूद, गार्ड फील्ड अधिकारी ओम प्रकाश पांडेय की अनुशंसा पर उनकी ड्यूटी रोक दी गई। इसे एकतरफा और अनुचित कार्रवाई बताते हुए सुरक्षा एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। सजल का कहना है कि उद्देश्य हमेशा एम्स देवघर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना रहा है। उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच के बाद न्याय होगा। मामले में गार्ड फील्ड अधिकारी ओम प्रकाश पांडेय के मोबाइल पर संपर्क कर पक्ष जानने का प्रयास किया गया, परंतु उनके द्वारा मोबाइल रिसीव नहीं किया गया।

FAQs

सजल प्रताप सिंह को क्यों निलंबित किया गया?
सुरक्षा एजेंसी द्वारा उन्हें 26 जुलाई की रात हुई घटना के बाद ड्यूटी से निलंबित किया गया।
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