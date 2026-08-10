Deogarh News: 11 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद कांवरियों के मोबाइल पर चोरों की नजर

Deogarh News: देवघर के श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 11,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। श्रद्धालुओं ने मंदिर के आसपास अपने मोबाइल और सामान खोने की शिकायत की। चोरों द्वारा भीड़ का फायदा उठाने की वजह से स्थिति चिंताजनक होती जा रही है।

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए करीब 11 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद मोबाइल और अन्य सामान की चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

चोरी की घटनाएं मेले क्षेत्र में प्रतिदिन कांवरियों और श्रद्धालुओं के मोबाइल समेत अन्य सामान गायब होने की शिकायत मिल रही है। रविवार को भी नगर थाना और बाबा मंदिर थाना में 25 से अधिक श्रद्धालुओं ने मोबाइल मिसिंग की शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, कई श्रद्धालु परेशानी और समय के अभाव में शिकायत दर्ज नहीं करा सके। बताया जाता है कि भीड़ का फायदा उठाकर चोर कांवरियों और श्रद्धालुओं के मोबाइल पर हाथ साफ कर रहे हैं।

श्रद्धालुओं की चिंताएं कतार में खड़े रहने, मंदिर परिसर के आसपास भीड़ में चलने तथा आराम करने के दौरान श्रद्धालुओं के मोबाइल और अन्य सामान चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई श्रद्धालुओं को मोबाइल चोरी होने का पता काफी देर बाद चलता है, जिसके कारण चोरों तक पहुंचना पुलिस के लिए चुनौती बन जाता है। रविवार को थाना पहुंचने वाले कई श्रद्धालुओं ने बताया कि भीड़ के बीच अचानक मोबाइल गायब हो गया। कुछ लोगों ने बताया कि उनके पास मोबाइल से संबंधित आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं थे, जबकि कई श्रद्धालु शिकायत दर्ज कराने में लगने वाले समय और परेशानी के कारण बिना शिकायत किए ही वापस लौट गए।

सुरक्षा व्यवस्था श्रावणी मेला को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। इसके बावजूद चोरी की घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाने से श्रद्धालुओं में चिंता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि भीड़ वाले स्थानों पर सादे लिबास में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखने की जरूरत है।