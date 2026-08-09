Deogarh News: विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव
Deogarh News: शनिवार को मध्य विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव हुआ, जिसमें जीतन रवानी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार और कई समाजसेवी एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।
Deogarh News: पाथरोल प्रतिनिधि। मध्य विद्यालय में शनिवार को विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव कराया गया। चुनाव में सर्वसमति से जीतन रवानी को समिति का अध्यक्ष चुना गया। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार समेत कई समाजसेवी और गणमान्य मौजूद थे।
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