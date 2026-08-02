Deogarh News: मैट्रिक परीक्षा के टॉपर परीक्षार्थी सम्मानित

Deogarh News: देवघर में दीनबंधु उच्च विद्यालय के रवीन्द्र सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें समयापूर्ण 2026 के मैट्रिक परीक्षा के अव्वल छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि ने लड़कियों के परिणाम की सराहना की और सभी छात्रों को बेहतर परिणाम के लिए प्रेरित किया।

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। दीनबंधु उच्च विद्यालय के रवीन्द्र सभागार में शनिवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, विद्यालय के अध्यक्ष, सचिव, प्रधानाध्यापक और अन्य अतिथियों द्वारा द्वीप प्रज्वलित किए गए। उसके बाद सबों ने स्वर्गीय डीएन राय के तस्वीर पर पुष्प अर्पित की। प्रधानाध्यापक ने स्वागत भाषण व सचिव ने विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। दशम वर्ग के छात्र-छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर सबों को मंत्र मुग्ध कर दिया।

पुरस्कार वितरण इस दौरान वर्ष 2026 में जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में अव्वल अंक प्राप्त करने वाले परिक्षार्थियों को डीएन राय ट्रस्ट के सचिव संजय राय द्वारा प्रथम से दशम स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को पुरस्कृत किया गया। सम्मानित होने वालों में अंकिता कुमारी, माही भगत, वेसनो कुमारी, निर्जला कुमारी, शिवानी झा, अंजलि कुमारी, साक्षी कुमारी, मोनिका कुमारी, वेवी कुमारी, साक्षी सिंह, पूनम घोष व आदित्य राज शामिल हैं।

मुख्य अतिथि के विचार मौके पर मुख्य अतिथि सह चिकित्सक डॉ. अर्पिता गांधी ने कहा कि लड़कों के अपेक्षा लड़कियों का मैट्रिक परीक्षा के परिणाम बहुत ही सराहनीय है। बेटी पढ़ाओं बेटी बचाओ सरकार की अभियान सफल साबित हो रहा है। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी छात्र-छात्राएं ध्यान लगाकर पढ़ाई करें। जिससे आगामी परीक्षाओं में और बेहतर परिणाम मिलेंगे। जिससे आसानी से अपने अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होंगें।

अतिथियों के विचार मौके पर विद्यालय के अध्यक्ष डॉ. एन सी गांधी, सचिव संदीप कुमार गोस्वामी, प्रधानाध्यापक काजल कान्ति सिकदार और अन्य अतिथियों ने भीअपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि शाश्वती चटर्जी, फिलाटेलिसट सह पर्यावरण विद रजत मुखर्जी,डीएन राय के छोटे सुपुत्र सूजय राय, नव गोपाल घोष, रेखा दास, शत्रुघन प्रसाद, सुनील कुमार सूर, मुनेश्वर प्रसाद यादव, उदय कुमार मंडल, मनीषा घोष, भारती कुमारी, सुदिप्ता चक्रवर्ती, विकास कुमार दास, राजू कुमार के विद्यालय के सभी छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। मंच का संचालन शिक्षक जीतेन्द्र कुमार चन्द्र ने किया व वरीय शिक्षक सुनील कुमार सूर ने धन्यवाद ज्ञापन किया। राष्ट्र गान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।