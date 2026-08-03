Deogarh News: करौं : शिव मंदिरों में पूजा अर्चना करने जुटी श्रद्धालुओं की भीड़
Deogarh News: करौं, प्रतिनिधि। सावन की पहली सोमवारी को प्रखंड के विभिन्न शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए तांता लगा रहा l जो
Deogarh News: सावन की पहली सोमवारी को प्रखंड के विभिन्न शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए तांता लगा रहा l जो दोपहर तक अनवरत जारी रहा l
श्रद्धालुओं की भीड़
करौं बाजार स्थित कर्णेश्वर महादेव मंदिर, लालगढ़ महादेव मंदिर, बसकुपी शिव मंदिर, डिंडाकोली शिव मंदिर, गौसुवा दुखहरण शिव मंदिर, सियाकनारी नवाडीह शिव मंदिर, पंचगड़िया रामेश्वर शिव मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी l इस दौरान श्रद्धालुओं ने अपने-अपने परिवार के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया l
पूजा की सामग्री
पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर में फूल, बेलपत्र, नारियल, केला, सेव आदि का चढ़ावा अर्पण कर भोलेनाथ से अपने-अपने परिवार के लिए मंगल कामना की l मौके पर पंडितों द्वारा विधि विधान पूर्वक श्रद्धालुओं को शिवालयों में जल चढ़ावाया l सावन की पहली सोमवारी को प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में काफी चहल-पहल देखी गई l
महिलाओं का उपवास
इस अवसर पर प्रखंड क्षेत्र के काफी संख्या में महिलाओं ने उपवास रखकर अपने-अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना भालेनाथ से की l वहीं सावन शुरू होते ही करौं स्थित कर्णेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिदिन संध्या बेला में श्रृंगार पूजा का आयोजन किया जा रहा है l सावन की सोमवारी पर महिलाओं ने नंदी बाबा का भी पूजा अर्चना किया l
सामान्य प्रश्न
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