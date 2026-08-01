Deogarh News: एमएस बेनीडीह के प्रभारी प्रधानाध्यापक सेवानिवृत्त
Deogarh News: मिडिल स्कूल बेनीडीह में सहायक शिक्षक सह प्रभारी प्रधानाध्यापक परेश चंद्र राय शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनके सेवानिवृत्ति पर प्रखंड सभागार में विदायी समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बीडीओ पार्थ नंदन सहित कई शिक्षकों और अधिकारियों ने भाग लिया। कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं ने स्वागतगान प्रस्तुत किया।
Deogarh News: पालोजोरी प्रतिनिधि। मिडिल स्कूल बेनीडीह में पदस्थापित सहायक शिक्षक सह प्रभारी प्रधानाध्यापक परेश चंद्र राय शुक्रवार को सेवानिवृत हो गए। सेवानिवृत्ति पर प्रखंड सभागार में विदायी समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर बीडीओ पार्थ नन्दन मौजूद रहे। बीडीओ के अलावा बीईईओ अमिताभ झा, बीपीओ नारायण मंडल ,बच्चन प्रसाद सिंह ,प्रखण्ड सह अंचल कर्मी सहित विभिन्न शिक्षक संघों से जुड़े पदाधिकारी के साथ विभिन्न स्कूलों में कार्यरत दर्जनों शिक्षकों की मौजूदगी रही। कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं ने स्वागतगण के साथ शुरुआत की। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षक परेश चंद्र राय पत्नी उज्ज्वला देवी, पुत्र विकास कुमार, पुत्रवधु, पौत्री सहित परिवारजन के साथ शामिल हुए।
मौके पर बीपीआरओ सुभाष राय, झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष बसंत ठाकुर, ऑल इंडिया टीचर फेडरेशन के पदाधिकारी राजेश मिश्रा, देवकांत मंडल, विकास हाई स्कूल के प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार, अश्विनी कुमार, हृदय नारायण राय, अशोक रजवार, सनरेज के सीईओ प्रवीण कुमार पप्पू, मुकेश महाराज, आशुतोष पंडित, ललित सोरेन, प्रमोद साह, सबीर अंसारी, मोहसिन अंसारी, बीआरसी के जितेंद कुमार, अकिल परवेज, टिंकू रक्षित, देवनारायण सारथी, जयदेव महतो, रितेश कुमार, रामानंद कुमार, शिवशंकर कुमार, विमल कुमार, दिवाकर कुमार, राजीव सिंह, मोहन कुमार, राजकिशोर आदि मौजूद थे।
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