Deogarh News: करौं : उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय कैनबेरिया के प्रबंधन समिति की अध्यक्ष बनी रानी सिंह
Deogarh News: करौं,प्रतिनिधि। समग्र शिक्षा परियोजना रांची के निर्देशानुसार प्रखंड के 134 विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन का काम जोरों से चल रहा है
Deogarh News: समग्र शिक्षा परियोजना रांची के निर्देशानुसार प्रखंड के 134 विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन का काम जोरों से चल रहा है l इसी क्रम में सोमवार को उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय कैनबेरिया में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया l
प्रबंधन समिति का चुनाव
जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया l इस अवसर पर सर्वसम्मति से 11 सदस्यों द्वारा अध्यक्ष रानी सिंह एवं उपाध्यक्ष खुशबू देवी का चुनाव किया। इस अवसर पर चुनाव पर्यवेक्षक सुबोध कुमार मंडल ने बताया कि नव चयनित विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के नाम से बैंक में नया खाता खोला जाना है l बैंक खाता खोलने में देरी नहीं किया जाए l क्योंकि नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से विद्यालय के विभिन्न योजनाओं के राशि का निकासी किया जाएगा l
नए प्रबंधन समिति का कार्यकाल
विद्यालय में पुनर्गठन करने को लेकर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अमिताभ झा द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर के निर्देश में पत्र निकालकर पर्यवेक्षक को नियुक्ति किया गया था l इसी आलोक में नए प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया l जिसका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा l इसके पूर्व विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का हुआ करता था l जिसको सरकार द्वारा घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया है l मौके पर सहायक अध्यापक दीपक कुमार सिंह, अमित कुमार सिंह, संचित कुमार बल, विनीता सिंह, प्रशांत कुमार सिंह, मिलन सिंह, रामदयाल पंडित,नारायण पंडितल, साधन पंडित, रंजीत दास, अवधेश दास, शिव शंकर सिंह, साधन पंडित, बलराम पंडित सहित दर्जनों ग्रामीण विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन के समय मौजूद थे।
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