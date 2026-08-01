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Deogarh News: सारठ : जल-जमाव से मोहल्लेवासी परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: सारठ के कई मोहल्लों में बरसात का पानी जमा होने से स्थानीय निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़कों और गलियों में पानी भर जाता है, जिससे गंदगी फैल रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समस्या के समाधान की गुहार लगाई गई है।

Deogarh News: सारठ : जल-जमाव से मोहल्लेवासी परेशान

Deogarh News: सारठ, प्रतिनिधि। सारठ के कई मोहल्लों में बरसात का पानी जमा हो जाने से मोहल्लेवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताते चलें कि आए दिन वर्षा होने से सारठ के पुराना बाजार, मुख्य सड़क में स्टेट बैंक के सामने, राउत टोला, मंडल टोला, पुराना अस्पताल के पीछे वाले मोहल्ले में हल्की बारिश में बरसता का पानी जमा हो जाता है। जिससे मोहल्ले वासियों के अलावे आने जाने वाले राजगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बाबत मोहल्ले के टिंकू राउत, चिंटू साह, बिमल शर्मा, जगदानन्द पत्रलेख, अविनाश ठाकुर, पशुपति झा, छोटन राउत, कंचन राउत आदि ने कहा कि पुराना बाजार, राउत टोला, मंडल टोला आदि मोहल्ले में पानी निकासी का रास्ता नहीं रहने के कारण बरसात का पानी सड़कों व गलियों में जमा हो जाता है। वहीं घरों में उपयोग होने वाले पानी को भी लोग सड़क पर बहा देते हैं जिससे सड़क पर गंदगी फैली रहती है। वहीं एनएच-114-ए सड़क निर्माण के कारण सड़क ऊंचा हो गया, जिससे वर्षा का पानी जमा होकर घरों में घुसने लगता है। वहीं नाला नहीं रहने के कारण घरों में उपयोग होने वाला पानी भी गलियों में बहते रहता है। मोहल्ले के लोगों ने कहा की एनएच-114-ए सड़क के किनारे नाला निर्माण होना था कई जगहों पर नाला निर्माण हुआ भी, परंतु उस नाले से बाजार के बाहर तक निकासी के लिए नाला नहीं जुड़ सका है। आज भी मुख्य सड़क किनारे समेत अन्य कई जगहों पर नाला निर्माण नहीं हो सका जिस कारण पूरे सारठ में जहां-तहां गंदा पानी सड़कों पर बहता है। खासकर बरसात के दिनों में यह समस्या काफी बढ़ जाती है। लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से नाला निर्माण कर पानी निकासी की गुहार लगाया है।

क्या कहती हैं मुखिया :-

कई मुहल्ले में नाले व पीसीसी का निर्माण कराया गया है। लेकिन मुख्य सड़क ऊंचा होने के कारण व सड़क किनारे बड़ी नाली नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। विधायक द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर नाला निर्माण समेत जल समस्या के निदान के लिए कार्य प्रक्रियाधीन है।

ममता देवी, मुखिया।

क्या कहते हैं विधायक

सारठ में साफ सफाई व बिजली, पानी की व्यवस्था के लिए कई कार्य कराया जा रहा है। बीते दिनों अभियान चलाकर बाजार के विभिन्न क्षेत्रों की साफ-सफाई कराई गई है। एनएच के किनारे नाला निर्माण का कार्य चल रहा है। जल्द छूटे हुए सभी जगहों पर पीसीसी व नाला बनवाया जाएगा।

उदय शंकर सिंह, विधायक, सारठ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या सारठ में पानी निकासी की समस्या है?
हाँ, सारठ के कई मोहल्लों में पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बरसात का पानी सड़कों व गलियों में जमा हो जाता है।
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