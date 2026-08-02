Deogarh News: प्रश्नोत्तरी में देवसंघ नेशनल स्कूल व रेड रोज स्कूल बना विजेता

Deogarh News: तक्षशिला विद्यापीठ देवघर के प्रबंध निदेशक अशोकानंद झा की पहल पर जूनियर एवं सीनियर वर्ग की अंतर-विद्यालय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में सात विद्यालयों ने भाग लिया और विभिन्न स्थान प्राप्त किए। कार्यक्रम का समापन विभा माहेश्वरी ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया।

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। तक्षशिला विद्यापीठ देवघर के प्रबंध निदेशक अशोकानंद झा की पहल पर देवघर सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के तत्वावधान में शनिवार को विद्यापीठ के डॉ. केएन झा मेमोरियल ऑडिटोरियम में जूनियर एवं सीनियर वर्ग की अंतर-विद्यालय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रतियोगिता के निर्णायक प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर के उप-प्राचार्य कंचन बनर्जी उपस्थित थे। जबकि सुप्रसिद्ध साहित्यकार राम सेवक सिंह गुंजन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मौके पर विद्यापीठ के प्राचार्य डॉ. केडी बिस्वास ने अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिह्न देकर किया।

प्रतिभागी विद्यालय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में कुल सात विद्यालयों ने भाग लिया। जिनमें जीडी डीएवी पब्लिक स्कूल भंडारकोला, देवसंघ नेशनल स्कूल, रेड रोज़ स्कूल, मिश्रा रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, जसीडीह पब्लिक स्कूल, रामकृष्ण विवेकानंद विद्यामंदिर जसीडीह तथा तक्षशिला विद्यापीठ देवघर शामिल थे। प्रतियोगिता में जूनियर एवं सीनियर दोनों वर्गों के लिए दो-दो चरणों वाले दो राउंड आयोजित की गई। आवश्यकता पड़ने पर दोनों वर्गों में ऑडियो-वीडियो आधारित टाई-ब्रेकर राउंड भी आयोजित की गई।

प्रतियोगिता के परिणाम जूनियर वर्ग में देवसंघ नेशनल स्कूल ने प्रथम, तक्षशिला विद्यापीठ ने द्वितीय तथा रामकृष्ण विवेकानंद विद्यामंदिर जसीडीह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सीनियर वर्ग में रेड रोज़ स्कूल ने प्रथम, रामकृष्ण विवेकानंद विद्यामंदिर जसीडीह ने द्वितीय तथा जीडी डीएवी पब्लिक स्कूल भंडारकोला तृतीय स्थान पर रहे। अन्य सभी प्रतिभागियों को निर्णायक द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। प्रतियोगिता का सफल संचालन विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक राहुल सिंह ने क्विज़ मास्टर के रूप में किया।

कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम के सफल आयोजन में नेहा झा, संजय शर्मा एवं आशीष राज का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का समापन विभा माहेश्वरी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।