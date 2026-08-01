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Deogarh News: जनता दरबार में ऑन द स्पॉट कई समस्याओं का समाधान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवघर में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहाँ नागरिकों ने भू-अर्जन, मुआवजा, पेंशन और आवास से जुड़े मामले उठाए। सभी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

Deogarh News: जनता दरबार में ऑन द स्पॉट कई समस्याओं का समाधान

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। समाहरणालय कक्ष में शुक्रवार को जिलेवासियों की समस्याओं के समाधान और त्वरित निष्पादन को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने जनता दरबार में भू-अर्जन व मुआवजा भुगतान से संबंधित, झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, पेंशन, आवास से जुड़े मामलों को उपायुक्त के समक्ष रखा।

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सुलझाई गई शिकायतें

इस दौरान डीसी द्वारा वहां उपस्थित सभी लोगों से एक-एक कर उनकी समस्याएं सुनी गयी एवं आश्वस्त किया गया कि संज्ञान में आए हुए सभी शिकायतों की जांच कराते हुए जल्द से जल्द सभी का समाधान किया जाएगा। वहीं जनता दरबार के दौरान राशन कार्ड में नाम जोड़ने, झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, पेंशन एवं राजस्व से संबंधित मामलों का निराकरण ऑन द स्पॉट संबंधित विभाग द्वारा किया गया।

उपायुक्त का निर्देश

मौके पर डीसी ने अंचल स्तर पर लंबित पड़े मामलों पर गहरी नाराजगी जताई और सभी अंचल अधिकारियों तथा राजस्व उप-निरीक्षकों को कड़े निर्देश दिए। डीसी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंचल कार्यालयों से जुड़े सभी प्रकार के मामलों का निष्पादन तय समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आम जनता को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए अंचल कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी।

अगले कदम

जनता दरबार में विभिन्न आवेदन शिकायत के रूप में आए, जो कि जिले के विभिन्न विभागों से संबंधित थे। ऐसे में जनता दरबार में सभी शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के बाद डीसी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदनों का भौतिक जांच करते हुए, उसका समाधान जल्द से जल्द करें। इसके अलावे उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अंदर अपना प्रतिपुष्टि उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करें। ताकि शिकायतों के निष्पादन की निगरानी की जा सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जनता दरबार का आयोजन कब हुआ?
जनता दरबार का आयोजन शुक्रवार को हुआ।
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