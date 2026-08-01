Deogarh News: भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का मशाल जुलूस
Deogarh News: पाथरोल में भाजपा के नेतृत्व में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में पेपर लीक के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया। मंडल अध्यक्ष कृष्ण पोद्दार ने कहा कि झारखंड सरकार युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने सरकार से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की।
Deogarh News: पाथरोल, प्रतिनिधि। भारतीय जनता पार्टी पाथरोल मंडल के तत्वावधान में मंडल अध्यक्ष कृष्ण पोद्दार के नेतृत्व में आज जेपीएससी एवं जेएसएससी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक व धांधली के विरोध में पाथरोल में शुक्रवार को मशाल जुलूस निकाला गया।
जुलूस की शुरुआत
मशाल जुलूस पाथरोल चौक से प्रारंभ होकर मां काली मंदिर रोड होते हुए बंदर चौक तक पहुंचा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष कृष्ण पोद्दार ने कहा कि झारखंड सरकार युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय कर रही है। आरोप लगाया कि जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में बार-बार सामने आ रही कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं से लाखों परिश्रमी अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
सरकार से मांग
कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूर-दराज़ के शहरों में भेजते हैं, लेकिन परीक्षा से पहले पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी वर्षों की मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर देती हैं। उन्होंने सरकार से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। मशाल जुलूस में मंडल अध्यक्ष कृष्ण पोद्दार, महामंत्री संतोष साह, गुड्डू भोक्ता, नंदलाल तिवारी, सीताराम रवानी, मदन, हरकिशोर पांडेय, पहलू पंडित, राहुल चौधरी, मुनेंद्र साह, रामबिलास यादव, श्याम सुंदर मंडल, गौतम रवानी, सिकंदर यादव, फागु रजक, दीपक यादव, संदीप महरा, मनोज लाल, सूरजभान यादव, रूपेश साह, पिंटू मंडल सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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