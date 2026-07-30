Deogarh News: स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, आयोजन को एसडीओ ने की बैठक
Deogarh News: मधुपुर प्रतिनिधिस्वतंत्रता दिवस समारोह को भव्य, सुव्यवस्थित गरिमामय बनाने को लेकर गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार की अध्यक्षता में कार्यालय
Deogarh News: मधुपुर प्रतिनिधि स्वतंत्रता दिवस समारोह को भव्य, सुव्यवस्थित गरिमामय बनाने को लेकर गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में आयोजन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय डाक बंगला मैदान में आयोजित होने वाले राजकीय समारोह की तैयारी की विस्तृत समीक्षा करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि समारोह के दौरान स्कूली छात्र-छात्राओं का परेड, मार्चपास्ट आकर्षण का केंद्र होगा। आयोजन स्थल पर बैरिकेडिंग, पेयजल, सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों व आयोजन समिति सदस्यों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर स्थापित महापुरूषों की प्रतिमा की साफ-सफाई का जिम्मा नगर पर्षद को दिया गया।
स्वतंत्रता दिवस से पूर्व 12 अगस्त को छात्र-छात्राओं के लिए सद्भावना दौड़ का आयोजन भी किया जाएगा। एसडीओ राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व हम सभी के सम्मान और गौरव का प्रतीक है। इसके सफल आयोजन में जनसहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों से समारोह में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की, ताकि कार्यक्रम को ऐतिहासिक और यादगार बनाया जा सके। बैठक में एसडीपीओ सतेन्द्र प्रसाद, कार्यपालक पदाधिकारी सुरेंद्र किस्कू, इंस्पेक्टर इंचार्ज राजीव कुमार, रेड क्रॉस के चेयरमैन डॉ. अरुण गुटगुटिया सहित आयोजन समिति के दर्जनों सदस्य उपस्थित थे।
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