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Deogarh News: दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए यज्ञ कर श्रद्धांजलि अर्पित की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: मधुपुर,प्रतिनिधि।थाना मोड़ स्थित आर्य समाज मंदिर में रविवार को साप्ताहिक यज्ञ के बाद शोक सभा व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभार

Deogarh News: दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए यज्ञ कर श्रद्धांजलि अर्पित की

Deogarh News: मधुपुर,प्रतिनिधि। थाना मोड़ स्थित आर्य समाज मंदिर में रविवार को साप्ताहिक यज्ञ के बाद शोक सभा व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक रीति-रिवाज के अनुसार ईश्वर स्तुति, प्रार्थनोपासना, स्वस्तिवाचन एवं शान्तिकरण मंत्रों के पाठ से हुआ। इसके उपरांत ब्रह्म यज्ञ एवं देव यज्ञ संपन्न कराया गया। इस दौरान स्थानीय कुशमाहा निवासी दिवंगत सूबेदार अरविंद कुमार झा तथा वरिष्ठ पत्रकार महेश मिश्रा की दिवंगत माता की आत्मा की शांति एवं सद्गति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। उपस्थित लोगों ने दोनों दिवंगत आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखकर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की।

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कार्यक्रम का समापन शांति पाठ के साथ हुआ। सभा में आर्य समाज के संरक्षक नसीब लाल आर्य, वरिष्ठ प्रधान जालेश्वर प्रसाद यादव, सुशीला देवी, आर्य पुरोहित श्यामाकांत शास्त्री, प्रकाश चंद्र पंडित, प्रचार मंत्री चंद्रकांत झा, लवलेश तिवारी, बैजनाथ रजक, अरविंद शर्मा, मोना पाल सहित समाज के दर्जनों सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की।

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