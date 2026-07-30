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Deogarh News: ग्यारह आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवघर में जसीडीह थाना कांड संख्या- 334/ 2024 के मामले में पुलिस ने ग्यारह आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया है। आरोपितों में शैलेश मंडल, कुंदन रजक सहित अन्य शामिल हैं। न्यायालय ने सम्मन निर्गत करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई 13/10/ 2021 को निर्धारित की गई है।

Deogarh News: ग्यारह आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। जसीडीह थाना कांड संख्या- 334/ 2024 के मामले में पुलिस अनुसंधानकर्ता द्वारा ग्यारह आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किए गए हैं, उनमें शैलेश मंडल, कुंदन रजक, मनीष मंडल, संजय मंडल, आकाश मंडल, रामदेव मंडल, सचिन मंडल, पवन मंडल, विजय मंडल, विकास मंडल एवं राजेश मंडल के नाम शामिल हैं। इन सबके खिलाफ न्यायालय द्वारा सम्मन निर्गत करने का आदेश दिया गया है। मामले में अगली तिथि दिनांक 13/10/ 2021 निर्धारित की गई है।

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