Deogarh News: 41 दिनों बाद जब्त कोयला ले जाया गया ओपी
Deogarh News: पथरड्डा ओपी क्षेत्र के केराबांक गांव में पुलिस ने एसडीपीओ मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में लगभग 50 मैट्रिक टन कोयला जब्त किया। ग्रामीणों ने 20 जून के बाद कोयला ट्रैक्टर के माध्यम से ले जाने पर चिंतन व्यक्त किया। पुलिस ने बताया कि कोयला जब्त कर अदालती कार्यवाही में रखा गया है।
Deogarh News: सारठ प्रतिनिधि। पथरड्डा ओपी क्षेत्र के केराबांक गांव के निकट झाड़ियों से एसडीपीओ मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पुलिस द्वारा जब्त करीब 50 मैट्रिक टन कोयला शनिवार को ट्रैक्टर के माध्यम से ओपी पहुंचाया गया। 20 जून को कार्रवाई के इतने दिनों बाद ट्रैक्टर में कोयले की ढुलाई होता देख ग्रामीण तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं। कहना है कि 20 जून को जब्ती के बाद किस कारण कोयले को वहां छोड़ दिया गया था। कोयले के कारोबार से जुड़े अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी के बावजूद अबतक कार्रवाई नहीं होने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पुलिस द्वारा बताया गया कि कोयला जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में रखा गया था।
देखरेख के लिए वहां चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की गई थी। नियमानुसार जब्त कोयले ट्रैक्टर द्वारा थाना लाया गया।
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