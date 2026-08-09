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Deogarh News: चंद्रमंडीह से हिरासत में लिए गए दो युवक व तीन नाबालिगों से पूछताछ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवघर में 25 दिन पहले हुई चोरी की घटनाओं की जांच में पुलिस ने जमुई जिले में छापेमारी कर दो युवकों और तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया है। उन्हें नगर थाना लाकर पूछताछ की जा रही है, ताकि चोरी की घटनाओं में उनकी भूमिका का पता चल सके।

Deogarh News: चंद्रमंडीह से हिरासत में लिए गए दो युवक व तीन नाबालिगों से पूछताछ

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। नगर थाना क्षेत्र में 25 दिनों पूर्व हुई चोरी की घटनाओं के मामले में पुलिस जांच अब आगे बढ़ती दिख रही है। चोरी के मामलों की जांच के क्रम में पुलिस टीम ने बिहार के जमुई जिले के चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र में छापेमारी कर दो युवकों और तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया है। सभी से नगर थाना में पुलिस टीम अलग-अलग बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। हालांकि, पुलिस की ओर से अब तक हिरासत या कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गयी है। सूत्रों के अनुसार नगर क्षेत्र में लगातार सामने आ रही चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस ने घटनास्थल व उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की थी। फुटेज में संदिग्ध गतिविधियों और संदिग्ध लोगों की पहचान के बाद पुलिस ने वैज्ञानिक व तकनीकी तरीके से जांच आगे बढ़ायी। मोबाइल लोकेशन समेत अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच टीम को बिहार के जमुई जिले के चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र में कुछ संदिग्धों के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद देवघर पुलिस टीम ने चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र में छापेमारी कर दो युवकों और तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया। सभी को पूछताछ के लिए देवघर लाया गया। सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों से घंटों पूछताछ की जा रही है। पुलिस चोरी की विभिन्न घटनाओं से संबंधित सीसीटीवी फुटेज दिखाकर संदिग्धों के चेहरों का मिलान भी कर रही है。

चोरी के सामान और गिरोह से कनेक्शन की जांच

पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हिरासत में लिए गए लोगों का आपस में क्या संबंध है और क्या वह चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले किसी संगठित गिरोह से जुड़े हैं। इसके अलावा अलग-अलग घटनाओं में उनकी संभावित भूमिका की भी जांच की जा रही है। पूछताछ के दौरान पुलिस चोरी की घटनाओं में इस्तेमाल किए गए सामान, वाहन और अन्य संसाधनों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। सूत्रों की मानें तो पुलिस को पूछताछ के दौरान कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। जिसके आधार पर पुलिस कुछ ठिाकनों में छापेमारी करने के लिए तैयारी कर रही है。

सामान्य प्रश्न

पुलिस ने कब और कहाँ छापेमारी की?
पुलिस ने 25 दिन पहले हुई चोरी की घटनाओं के मामले में बिहार के जमुई जिले के चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र में छापेमारी की।
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