Deogarh News: चंद्रमंडीह से हिरासत में लिए गए दो युवक व तीन नाबालिगों से पूछताछ

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। नगर थाना क्षेत्र में 25 दिनों पूर्व हुई चोरी की घटनाओं के मामले में पुलिस जांच अब आगे बढ़ती दिख रही है। चोरी के मामलों की जांच के क्रम में पुलिस टीम ने बिहार के जमुई जिले के चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र में छापेमारी कर दो युवकों और तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया है। सभी से नगर थाना में पुलिस टीम अलग-अलग बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। हालांकि, पुलिस की ओर से अब तक हिरासत या कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गयी है। सूत्रों के अनुसार नगर क्षेत्र में लगातार सामने आ रही चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस ने घटनास्थल व उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की थी। फुटेज में संदिग्ध गतिविधियों और संदिग्ध लोगों की पहचान के बाद पुलिस ने वैज्ञानिक व तकनीकी तरीके से जांच आगे बढ़ायी। मोबाइल लोकेशन समेत अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच टीम को बिहार के जमुई जिले के चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र में कुछ संदिग्धों के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद देवघर पुलिस टीम ने चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र में छापेमारी कर दो युवकों और तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया। सभी को पूछताछ के लिए देवघर लाया गया। सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों से घंटों पूछताछ की जा रही है। पुलिस चोरी की विभिन्न घटनाओं से संबंधित सीसीटीवी फुटेज दिखाकर संदिग्धों के चेहरों का मिलान भी कर रही है。