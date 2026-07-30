Deogarh News: रिखिया मोड़ के पास चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, दो दुकानें हटाई गईं
Deogarh News: देवघर में मोहनपुर थाना क्षेत्र के रिखिया मोड़ पर पुलिस ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। सड़क किनारे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाकर सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया गया, जिससे वाहनों का आवागमन सुगम होगा। दुकानदारों को भविष्य में अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई।
Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। मोहनपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर-रिखिया मुख्य सड़क पर रिखिया मोड़ के पास बुधवार को पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नेतृत्व थाना प्रभारी संदीप कृष्णा ने किया। इस दौरान सड़क किनारे सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण हटाया गया। पुलिस ने दो दुकानों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाते हुए सड़क अतिक्रमणमुक्त कराया। रिखिया मोड़ पर सड़क संकरी होने और अतिक्रमण के कारण वाहनों के आवागमन में लगातार परेशानी हो रही थी। इससे अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी और दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती थी। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया, उसके बाद कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान सड़क किनारे दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में सरकारी जमीन या सड़क की सीमा में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें। कहा कि सड़क अतिक्रमण मुक्त रखना सभी की जिम्मेदारी है। यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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