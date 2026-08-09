Deogarh News: नाबालिग अपहरण में आरोपी को गिरफ्तारी करने की मांग

Deogarh News: देवघर, मोहनपुर थाना में नाबालिग के अपहरण मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने से परिवार चिंतित है। चार दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी घर के आसपास मंडरा रहा है और परिवार पर दबाव बना रहा है। एसपी से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और परिवार की सुरक्षा की मांग की गई है।

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। मोहनपुर थाना कांड संख्या 130/26 में नाबालिग के अपहरण मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाबालिग के परिवार के लोग परेशान है। इस संबंध में कांड की सूचिका ने शनिवार को एसपी प्रवीण पुष्कर को आवेदन देकर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि घटना के चार दिन बीत जाने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

आवेदन में कहा गया है वहीं आरोपी और उसके कुछ साथी लगातार घर के आसपास मंडराते हैं और मुकदमा उठाने का दबाव बनाते हैं। आवेदन के अनुसार चार अगस्त को सूचिका के पति की नाबालिग भांजी का जबरन घर से अपहरण कर लिया गया था। मामले में रिखिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक को आरोपी बनाया गया है। घटना के बाद मोहनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। परिजनों का आरोप है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर ली है।

सूचिका ने आवेदन में आरोप लगाया है सूचिका ने आवेदन में आरोप लगाया है कि आरोपी अपने कुछ साथियों के साथ उसके घर के आसपास घूमता रहता है। घर के बाहर परिजनों को देखकर आरोपी और उसके साथी मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाते हैं। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। इससे परिवार के लोग भय और तनाव के माहौल में रहने को मजबूर हैं। परिजन ने एसपी से मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने तथा परिवार की सुरक्षा को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।