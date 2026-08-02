Deogarh News: छिनतई व रंगदारी में दो संदिग्ध हिरासत में, पूछताछ
Deogarh News: देवघर नगर पुलिस ने चोरी, छिनतई और रंगदारी के संदेह में दो युवकों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। आगे की कानूनी कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।
Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। नगर पुलिस ने चोरी, छिनतई व रंगदारी के संदेह में दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। हालांकि, मामले में पुलिस की ओर से आधिकारिक रूप से किसी प्रकार की पुष्टि या विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों के अनुसार, दोनों संदिग्धों को हाल के दिनों में हुई चोरी, छिनतई और रंगदारी से जुड़े मामलों के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है। पुलिस उनसे विभिन्न बिंदुओं पर गहन पूछताछ कर रही है और घटनाओं में उनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि पूछताछ में मिले तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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