Deogarh News: 35 लीटर अवैध शराब के साथ एक धराया
Deogarh News: देवघर नगर पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रांगा मोड़ में नरेश महथा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के दौरान 35 लीटर अवैध देशी महुआ शराब बरामद की। मामले में उत्पाद अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। नगर पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रांगा मोड़ में छापेमारी कर एक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 35 लीटर अवैध देशी महुआ शराब बरामद की है। मामले में उत्पाद अधिनियम समेत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार 28 जुलाई को एसआई शंकर रजक को गुप्त सूचना मिली कि नगर के रांगा मोड़ निवासी नरेश महथा घर में भारी मात्रा में अवैध देशी महुआ शराब बनाकर बिक्री कर रहा है। सूचना सत्यापन के बाद वरीय अधिकारियों को अवगत कराया गया और उनके निर्देश पर छापेमारी दल का गठन किया गया।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने नरेश महथा को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान प्लास्टिक के चार जार में रखे करीब 35 लीटर अवैध देशी महुआ शराब बरामद किया गया। मामले को लेकर नगर थाना कांड संख्या- 289/2026 दर्ज किया गया है।
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