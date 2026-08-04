Deogarh News: नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज, कई जगह छापेमारी
Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि।राजकीय श्रावणी मेला के दौरान नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नगर पुलिस ने सोमवार को विशेष अभिय
Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला के दौरान नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नगर पुलिस ने सोमवार को विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत श्रावणी मेला क्षेत्र, बाबा वैद्यनाथधाम रेलवे स्टेशन, देवघर रेलवे स्टेशन तथा बरमसिया इलाके में सघन छापेमारी की गई। कई संदिग्ध से पूछताछ कर पहचान और गतिविधियों की जांच की गई। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के आसपास के दुकानों व सुनसान क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी रखी। अभियान का उद्देश्य मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाना था।
सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गयी। पुलिस ने कुछ लोगों से पहचान पत्र, यात्रा के उद्देश्य और सामान के संबंध में पूछताछ की गई। हालांकि अभियान के दौरान नशीला पदार्थों की बरामदगी या गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
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