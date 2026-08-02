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Deogarh News: ओवरलोड वाहनों पर पुलिस की सख्ती, छत पर सफर कर रहे श्रद्धालुओं को उतारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि।श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह सतर्क है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुरक्षित यात्र

Deogarh News: ओवरलोड वाहनों पर पुलिस की सख्ती, छत पर सफर कर रहे श्रद्धालुओं को उतारा

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह सतर्क है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रमुख मार्गों पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस ओवरलोड वाहनों को रोककर उनकी जांच कर रही है। वाहन की छत पर बैठकर सफर कर रहे श्रद्धालुओं एवं अन्य यात्रियों को नीचे उतारकर सुरक्षित तरीके से यात्रा करने की अपील कर रही है। पुलिस की यह कार्रवाई देवघर-बासुकीनाथ मुख्य मार्ग पर घोरमारा ओपी क्षेत्र, देवघर-सुल्तानगंज मार्ग पर दर्दमारा बॉर्डर तथा रिखिया-मोहनपुर सड़क स्थित अन्य चौक पर लगातार जारी है।

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इन स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती कर हर गुजरने वाले यात्री वाहनों की निगरानी की जा रही है। अभियान के दौरान कई ऐसे वाहन मिले जिनमें क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। कुछ वाहनों की छत पर भी श्रद्धालु बैठे मिले। पुलिसकर्मियों ने ऐसे वाहनों को तत्काल रोककर यात्रियों को नीचे उतारा और वाहन चालकों को निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही यात्रियों को बैठाने का निर्देश दिया। साथ ही भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। ओपी संख्या तीन के डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में कई वाहन चालक अधिक कमाई के लालच में वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाकर जान जोखिम में डाल रहे हैं। इससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे जल्दबाजी में किसी भी ओवरलोड वाहन या वाहन की छत पर बैठकर यात्रा न करें। सुरक्षित यात्रा के लिए केवल निर्धारित क्षमता वाले वाहनों का ही उपयोग करें।

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