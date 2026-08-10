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Deogarh News: मारपीट कर छिनतई मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: जसीडीह थाना क्षेत्र के चोरडीहा गांव में हाल ही में हुई छिनतई की घटना में पुलिस ने आरोपी पाण्डेय कुमार मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। घटना के अनुसार, आरोपी ने मोटरसाइकिल सवार से 40 हजार रुपए छीनने के साथ-साथ जान से मारने की धमकी भी दी। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

Deogarh News: मारपीट कर छिनतई मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Deogarh News: जसीडीह, प्रतिनिधि। जसीडीह थाना क्षेत्र के चोरडीहा गांव के समीप विगत दिनों मारपीट कर छिनतई करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान चितोलोढिया गांव निवासी पाण्डेय कुमार मंडल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी को तकनीकी सहायता के आधार पर उसके घर से गिरफ्तार किया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि देवीपुर थाना क्षेत्र के अमैयासार गांव निवासी दुबराज मंडल शनिवार देर शाम मोटरसाइकिल से अपने ससुराल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान चोरडीहा गांव के समीप पाण्डेय कुमार मंडल, गंगाधर कुमार मंडल और विपीन कुमार राणा ने उनकी मोटरसाइकिल रोक ली।

आरोपियों ने उन्हें झाड़ी की ओर ले जाकर मारपीट की और करीब 40 हजार रुपए नकद छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद आरोपियों ने थाना में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़ित के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने कई घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

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