Deogarh News: चोरी की बाइक बेचने की तैयारी में आरोपी गिरफ्तार, जेल

Deogarh News: देवघर में मोहनपुर थाना पुलिस ने चोरी की बाइक बेचने के मामले में प्रकाश तुरी को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल से चोरी की गई बाइक के साथ पकड़े जाने पर पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी के खिलाफ कई थानों में अलग-अलग मामले दर्ज हैं। पुलिस की जांच में आरोपी के नेटवर्क का हिस्सा होने की आशंका जताई जा रही है।

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। मोहनपुर थाना पुलिस ने चोरी की बाइक की खरीद-बिक्री के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रकाश तुरी उर्फ प्रकाश मिर्धा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी वीरभूम, पश्चिम बंगाल से चोरी की गयी बाइक को मोहनपुर थाना क्षेत्र के खरगडीहा के समीप बेचने की तैयारी में था। इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

पुलिस की कार्रवाई पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी संदीप कृष्ण के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खरगडीहा के समीप संदिग्ध गतिविधि की जांच की। इस दौरान चोरी की बाइक के साथ आरोपी को पकड़ा गया। पूछताछ में बाइक के संबंध में संतोषजनक जानकारी नहीं देने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। जांच में बाइक के चोरी की होने की पुष्टि होने के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गयी। मामले को लेकर थाना प्रभारी संदीप कृष्ण के आवेदन पर मोहनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायाधीश के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

आरोपी के खिलाफ मामलों की जानकारी पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ अलग-अलग थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी और चोरी के वाहनों की खरीद-बिक्री से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार दुमका नगर थाना में चार, मुफस्सिल दुमका थाना में पांच, पाकुड़ नगर थाना में एक और मसलिया थाना में एक मामला दर्ज है। पुलिस इन सभी मामलों में आरोपी की भूमिका की भी जानकारी जुटा रही है।

पुलिस की आगे की योजना पुलिस को आशंका है कि आरोपी चोरी के वाहनों की खरीद-बिक्री से जुड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। पुलिस उससे पूछताछ के आधार पर वाहन चोरी से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी है। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि अब तक कितने चोरी के वाहनों की खरीद-बिक्री की गयी है और इस गिरोह में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। संदिग्ध वाहनों की जांच के साथ चोरी के वाहनों की खरीद-बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।