Deogarh News: रांगा मोड़ पर बाइक चालक के चालान को लेकर हंगामा, कांवरिया सेवा से जुड़े लोगों ने जताई नाराजगी

Deogarh News: देवघर में राजकीय श्रावणी मेले के दौरान एक बाइक चालक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर हंगामा हुआ। बाइक चालक कांवरियों को गंतव्य तक पहुंचाने में मदद कर रहा था, जिसे पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए रोका। कांवरिया सेवा से जुड़े लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई।

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला के दौरान रविवार को रांगा मोड़ के समीप बाइक चालक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बन गई। बताया गया कि एक बाइक चालक कांवरियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन के आरोप में उसका चालान काट दिया। कार्रवाई के बाद मौके पर मौजूद कांवरिया सेवा से जुड़े बाइक चालकों ने नाराजगी जताई।

घटना का विवरण प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रांगा मोड़ के पास पुलिस द्वारा बाइक चालक को रोककर कार्रवाई की गई। चालान काटे जाने की जानकारी मिलते ही वहां मौजूद अन्य बाइक चालकों और सेवा से जुड़े लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि श्रावणी मेला के दौरान कई बाइक चालक कांवरियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं।

लोगों की मांग ऐसे में सेवा कार्य में लगे चालकों के साथ कार्रवाई से पहले स्थिति को समझना चाहिए। इस दौरान पुलिसकर्मियों और बाइक चालकों के बीच कुछ देर तक बातचीत होती रही। हंगामे की सूचना मिलने पर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित किया। हालांकि, कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। कांवरिया सेवा से जुड़े लोगों ने कहा कि मेले के दौरान दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी होती है। ऐसे में स्थानीय लोग अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद करते हैं।

प्रशासन की प्रतिक्रिया उन्होंने प्रशासन से सेवा कार्य में लगे लोगों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की, ताकि श्रद्धालुओं की मदद करने वालों और पुलिस के बीच किसी तरह का विवाद उत्पन्न न हो। इधर मामले की जानकारी नगर थाना प्रभारी को होने पर मौके पर पहुंचकर उन्होने मामला शांत कराया।