Deogarh News: बैरियर लगाकर पार्किंग शुल्क वसूली का हुआ विरोध

Deogarh News: देवघर कचहरी परिसर में बैरियर लगाकर पार्किंग टैक्स वसूली का विरोध किया गया। अधिवक्ताओं ने इसे नाजायज बताया और कहा कि पार्किंग शुल्क लेने की सही प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। बैरियर द्वारा वसूली पर लोग आपत्ति जता रहे हैं। यह मामला अब गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है।

Deogarh News: देवघर प्रतिनिधि। देवघर कचहरी परिसर में प्रवेश करने के दो प्रमुख रास्तों में बैरियर लगाकर पार्किंग टैक्स वसूली का लोगों ने विरोध किया है।

विरोध के कारण प्रमुख रास्तों पर बैरियर लगाकर पार्किंग टैक्स के नाम पर वसूली का जब कुछ अधिवक्ताओं ने जमकर विरोध किया तो देवघर जिला अधिवक्ता संघ के सचिव कृष्णधन खवाड़े एक बैरियर स्थल के पास पहुंचे। उस वक्त बैरियर संचालक व अधिवक्ताओं में जमकर तू-तू मैं-मैं हुई। बाद में सचिव ने बातचीत में बताया कि अधिवक्ता व अधिवक्ता लिपिक से पार्किंग शुल्क नहीं मांगा जा रहा है। वाहन पार्किंग या प्रवेश में कोई रुकावट नहीं होगी।

अधिवक्ताओं की प्रतिक्रियाएं अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने बैरियर लगाकर वसूली का विरोध जताया। अधिवक्ता चिरंजीवी प्रसाद चौधरी ने कहा है कि पार्किंग शुल्क के नाम पर इस प्रकार प्रवेश शुल्क की वसूली नाजायज है। पार्किंग व्यवस्था कर पार्किंग शुल्क लिया जाना उचित है पर पार्किंग शुल्क की आड़ में इस प्रकार वसूली गलत है। अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि निविदा के अनुकूल वसूली नहीं हो रही है। अगर पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है तो पार्किंग संवेदक को शुल्क लिए जाने वाले वाहन की सुरक्षा का भी दायित्व उठाना चाहिए व वाहनों के समुचित रख-रखाव की व्यवस्था की जानी चाहिए। रास्ते पर बैरियर लगाकर इस प्रकार की वसूली बिल्कुल ही गलत है।

वसूली की प्रक्रिया देवघर-जसीडीह मुख्य पथ से एसडीपीओ ऑफिस की ओर से कचहरी परिसर प्रवेश के मुख्य रास्ते व पूरब की ओर से कचहरी प्रवेश द्वार के पास बैरियर लगाकर पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है।

फीस और विवाद दो पहिया वाहन के लिए 10, तीन पहिया के लिए 20 व चार पहिया वाहन के लिए ₹40 रुपए निर्धारित किया गया है। पार्किंग टिकट पर समय अवधि 5 घंटे लिख दी गई है, पर प्रवेश करते समय प्रवेश का समय तक टिकट पर अंकित नहीं किया जा रहा है। लोगों ने इस प्रकार की रसीद पर घोर आपत्ति जताई है। बैरियर लगाकर पार्किंग शुल्क वसूली का मामला लोगों के बीच गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है।