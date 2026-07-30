Deogarh News: पालोजोरी : आंगनबाड़ी केन्द्र सगराजोर वन में हुआ सेविका का चयन

Deogarh News: पालोजोरी के सागरजोर पंचायत में सेविका चयन के लिए आम सभा का आयोजन हुआ। छः महिला अभ्यर्थियों में से तब्बसुम खातून का चयन किया गया। ग्रामीणों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि उच्च अंक वाली सुनैना मुर्मू को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने डीसी को शिकायत की है।

पालोजोरी : आंगनबाड़ी केन्द्र सगराजोर वन में हुआ सेविका का चयन

Deogarh News: पालोजोरी,प्रतिनिधि। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पालोजोरी के सागरजोर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र सगराजोर वन में सेविका चयन के लिए आम सभा का आयोजन हुआ। चयन समिति में बीडीओ सह प्रभारी सीडीपीओ पार्थ नंदन व मुखिया सोएब अंसारी के अलावे चयन समिति के सदस्य के रूप में सागरजोर स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक विनोद चौडे, एएनएम, प्रभारी बीएओ रितु रोशनी मुर्मू, एलएस मृणालिनी पांडे सहित पंचायत समिति सदस्य, वार्ड व काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। चयन प्रक्रिया में 6 महिला अभ्यर्थी ने लिया हिस्सा। तब्बसुम खातून चुनी गई सेविका :-

सेविका चयन प्रक्रिया आंगनबाड़ी केन्द्र सगराजोर वन की सेविका के लिए कुल 6 महिला अभ्यर्थी ने हिस्सा लिया। इसमें से तब्बसुम खातून को सेविका के रूप में चयन समिति ने चयन किया। जबकि चयन प्रक्रिया में एक एसटी महिला सुनैना मुर्मू का अंक चुनी गई अभ्यर्थी से ज्यादा था। जबकि एक अन्य एसटी महिला अभ्यर्थी का अंक चुनी गई अभ्यर्थी के समान 29 था।

ग्रामीणों का आरोप संगराजोर वन आंगनबाड़ी केन्द्र के सविका पद के लिए चयनित अभ्यर्थी के चयन प्रक्रिया पर ग्रामीणों ने सवाल उठाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि चयन प्रक्रिया में एसटी महिला सुनैना मुर्मू का ज्यादा अंक होने के बावजूद भी उसे चयन प्रक्रिया से दरकिनार करते हुए तब्बसुम खातून का चयन किया गया। जबकि एक अन्य आदिवासी महिला का भी चयनित अभ्यर्थी के समान अंक था। ग्रामीणों ने इस संबंध में डीसी को शिकायती आवेदन भेजा है। साथ ही आवेदन की प्रति मुख्यमंत्री व समाज कल्याण विभाग रांची को भी भेजा है। ग्रामीण का आरोप है कि अधिकारियों द्वारा गलत सर्वे के आधार पर चयन प्रक्रिया को अंजाम दिया है। अधिक अंक वाले अभ्यर्थी सुनैना मुर्मू का चयन नहीं करते हुए कम अंक वाले अभ्यर्थी का चयन किया इसकी जांच होनी चाहिए।