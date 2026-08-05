Deogarh News: 2 लोगों से 12 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी, शिकायत
Deogarh News: देवघर,प्रतिनिधि। साइबर थाना में मंगलवार को ऑनलाइन ठगी से संबंधित दो अलग-अलग शिकायतें दी गई है। दोनों मामलों में कुल 12 हजार रुपए की साइबर ठगी का जि
Deogarh News: देवघर,प्रतिनिधि। साइबर थाना में मंगलवार को ऑनलाइन ठगी से संबंधित दो अलग-अलग शिकायतें दी गई है। दोनों मामलों में कुल 12 हजार रुपए की साइबर ठगी का जिक्र है। पहला मामला बिहार के पटना निवासी सजल कुमार का है। उन्होंने बताया कि श्रावणी मेला में बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण के लिए आए थे। दो दिन पूर्व देवघर में उनकी मोबाइल गुम हो गयी था। खोजबीन के बाद भी मोबाइल नहीं मिली। उसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि उनके बैंक खाते से ऑनलाइन 9 हजार रुपए की निकासी कर ली गई है। उसके बाद उन्होंने तत्काल साइबर थाना पहुंचकर अज्ञात के विरूद्ध शिकायत दर्ज करायी।
वहीं दूसरा मामला नगर के बरमसिया निवासी चंदन कुमार से जुड़ा है। बताया कि उनके मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर स्वयं को संबंधित संस्था का प्रतिनिधि बताते हुए विभिन्न प्रकार की बैंकिंग और व्यक्तिगत जानकारी हासिल कर ली। उसके कुछ देर बाद बैंक खाते से 3 हजार रुपए की निकासी हो गई। खाते से राशि कटने का मैसेज मिलने पर ठगी का एहसास हुआ और साइबर थाना में शिकायत दी। दोनों मामलों की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।
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