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Deogarh News: विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने काशीनाथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: समग्र शिक्षा परियोजना रांची के निर्देश पर देवघर के प्रखंड में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। शुक्रवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय जांत में अध्यक्ष काशीनाथ दास और उपाध्यक्ष सुनीता देवी का चयन सर्वसम्मति से हुआ। समिती की कार्यकाल दो वर्षों का होगा। नए अध्यक्ष व सचिव का बैंक खाता शीघ्र खोलने का निर्देश दिया गया।

Deogarh News: विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने काशीनाथ

Deogarh News: करौं, प्रतिनिधि। समग्र शिक्षा परियोजना रांची के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर के आदेश पर प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जांत विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। जिसमें अध्यक्ष काशीनाथ दास, उपाध्यक्ष सुनीता देवी का सर्वसम्मति से चयन किया गया। प्रबंधन समिति का कार्यकाल दो वर्षों का होगा। इसके पूर्व में कार्यकाल तीन वर्ष का होता था। जिसको सरकार द्वारा घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया है l पुनर्गठित नई समिति को निर्देश दिया गया है कि जल्द ही बैंक में नए अध्यक्ष व सचिव का खाता खुलवाने का काम करें।

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ताकि किसी प्रकार का निकासी नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष द्वारा किया जा सके। बताया गया की खाता खोलने में किसी प्रकार का देरी का काम नहीं करें। समय पर खाता खुलवा लें। मौके पर संकुल साधन सेवी सिरसा आनंद प्रकाश सिंह, शिक्षक सुबोध कुमार मंडल, सहायक अध्यापक शंकर मंडल की देखरेख में चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। चुनाव पूर्ण होने की सूचना प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अमिताभ झा को दिया गया।

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