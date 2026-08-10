Deogarh News: बिजली के तार पर गिरा पेड़ की डाली, बाल बाल बचे लोग
Deogarh News: मधुपुर में एक बड़ा हादसा टल गया जब खलासी मुहल्ला में एनएच 114 ए पर विद्युत तार पर एक पेड़ की डाली गिर गई। हालांकि, इस घटना में लोग बाल-बाल बच गए। घटना की सूचना मिलने पर बिजली विभाग ने तार को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया।
Deogarh News: मधुपुर,प्रतिनिधि। स्थानीय खलासी मुहल्ला स्थित रैक प्लाइंट के रास्ते एनएच 114 ए मुख्य सड़क के ऊपर से गुजरी विद्युत तार पर पेड़ की डाली गिर जाने से बड़ा हादसा टल गया। घटना में लोग बाल - बाल बच गयें । घटना की सूचना पर विभाग तार को दुरुस्त कर बिजली आपूर्ति करने में जूटी हुई है।
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