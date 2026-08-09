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Deogarh News: सड़क किनारे मिला 70 वर्षीय अज्ञात वृद्ध का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: जसीडीह थाना क्षेत्र के गिधनी, गम्भरिया गांव में एक अज्ञात 70 वर्षीय वृद्ध का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने शव की सूचना पुलिस को दी। शव के आस-पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला। पुलिस ने बताया कि वृद्ध पिछले एक सप्ताह से क्षेत्र में भटक रहा था। पहचान के लिए जांच जारी है।

Deogarh News: सड़क किनारे मिला 70 वर्षीय अज्ञात वृद्ध का शव

Deogarh News: जसीडीह, प्रतिनिधि। जसीडीह थाना क्षेत्र के गिधनी, गम्भरिया गांव में शनिवार सुबह सड़क किनारे एक मकान के दरवाजे पर करीब 70 वर्षीय अज्ञात वृद्ध का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना मिलते ही जसीडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच-पड़ताल की। बताया जाता है कि शनिवार सुबह गांव के कुछ ग्रामीण अपने खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर सड़क किनारे मकान के द्वार पर पड़े वृद्ध के शव पर पड़ी। शव देखते ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना जसीडीह थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर एसआई रामानुज सिंह पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने मृतक के पास मौजूद सामान की जांच की, लेकिन पहचान संबंधित कोई कागजात या अन्य वस्तु बरामद नहीं हो सका।

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पुलिस की कार्रवाई

आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि वृद्ध पिछले करीब एक सप्ताह से क्षेत्र में इधर-उधर भटकता दिखाई दे रहा था। हालांकि वह कहां से आया था और उसकी पहचान क्या है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। घटना को लेकर पुलिस ने बताया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात है मामले का खुलासा हो पाएगा। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वृद्ध की मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान कराने के लिए आसपास के गांवों में जानकारी जुटा रही है और मामले की जांच में लगी है।

सामान्य प्रश्न

इस घटना में वृद्ध की पहचान कैसे की जाएगी?
पुलिस मृतक की पहचान कराने के लिए आसपास के गांवों में जानकारी जुटा रही है।
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