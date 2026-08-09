Deogarh News: सड़क किनारे मिला 70 वर्षीय अज्ञात वृद्ध का शव

Deogarh News: जसीडीह, प्रतिनिधि। जसीडीह थाना क्षेत्र के गिधनी, गम्भरिया गांव में शनिवार सुबह सड़क किनारे एक मकान के दरवाजे पर करीब 70 वर्षीय अज्ञात वृद्ध का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना मिलते ही जसीडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच-पड़ताल की। बताया जाता है कि शनिवार सुबह गांव के कुछ ग्रामीण अपने खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर सड़क किनारे मकान के द्वार पर पड़े वृद्ध के शव पर पड़ी। शव देखते ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना जसीडीह थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर एसआई रामानुज सिंह पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने मृतक के पास मौजूद सामान की जांच की, लेकिन पहचान संबंधित कोई कागजात या अन्य वस्तु बरामद नहीं हो सका।