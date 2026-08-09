Deogarh News: सड़क दुर्घटनाओं में पांच घायल, एक गंभीर
Deogarh News: देवघर में अलग-अलग स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में पाँच लोग घायल हो गए। एक घायल की स्थिति गंभीर है और उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। अन्य चार लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।
Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। अलग-अलग स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में पांच लोग घायल हो गए। जिसमें एक घायल की स्थिति डॉक्टर ने गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। वहीं अन्य चार घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।
घटनाएँ
घटना नगर थाना क्षेत्र के देवघर कॉलेज के पास कार - स्कूटी टक्कर होने से स्कूटी सवार दिनेश यादव घायल हो गए। घटना मोहनपुर थाना क्षेत्र के लेटवारण गांव के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की टक्कर में दोनों बाइक चालक घायल हो गए। जिसमें नितेश कुमार व पंकज कुमार साह शामिल है। इसके अलावा नगर थाना क्षेत्र के नंदन पहाड़ के समीप तीव्र मोड़ के पास अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक बाइक चालक गंभीर रुप से घायल हो गए। घायल बाइक चालक नंदन पहाड़ मोहल्ला निवासी दीपक मिर्धा है। बताया कि वह बाजार से कुछ सामान को खरीद कर घर जा रहे थे। उसी क्रम में एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन चालक ने धक्का मार कर तेजी से फरार हो गया।
स्थानीय सहायता
स्थानीय लोगों ने उसे सड़क से उठाकर एंबुलेंस की सहायता से सदर अस्पताल भेजा। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान करने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इसके साथ- साथ एक कुंडा मोड़ के पास अज्ञात वाहन के चपेट में आने से सड़क पर कर रहे गोपाल यादव नामक एक व्यक्ति गंभीर रुप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से उसे भी इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। मामले की जानकारी डॉक्टर ने पुलिस को दे दी है।
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