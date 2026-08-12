Deogarh News: युवती गायब, युवक पर भगाकर शादी का आरोप
Deogarh News: जसीडीह के एक मोहल्ले से एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई है। उसके पिता ने पुलिस में आवेदन देकर बेटी की बरामदगी और कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि एक युवक ने अपनी माता-पिता की मदद से युवती को बहला-फुसलाकर भगा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Deogarh News: जसीडीह, प्रतिनिधि। जसीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मोहल्ले से युवती संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गयी है। घटना को लेकर गायब युवती के पिता ने जसीडीह थाना में आवेदन देकर बेटी की बरामदगी और मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पीड़ित पिता की ओर से पुलिस को दिए गए आवेदन में जिक्र किया गया है कि गत शुक्रवार की रात परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद अपने-अपने कमरे में सोने चले गए थे। शनिवार सुबह जब नींद खुली तो देखा कि उनकी बेटी कमरे में मौजूद नहीं थी।
घर और आसपास के इलाके में काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। जिक्र है कि परिजनों को जानकारी मिली कि मोहल्ले के ही एक युवक ने अपने माता-पिता के सहयोग से युवती को बहला-फुसलाकर भगा लिया और उसके साथ शादी कर ली है। जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। जसीडीह पुलिस आवेदन के आधार पर युवती की तलाश और पूरे मामले की जांच में जुटी है।
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