Deogarh News: उच्चतर माध्यमिक के रिजल्ट में सुधार का लक्ष्य निर्धारित
Deogarh News: देवघर में जिला शिक्षा पदाधिकारी बिनोद कुमार की अध्यक्षता में सभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की बैठक हुई। बैठक में 2027 की परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ बनाई गईं, और लर्निंग आउटकम को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई।
Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। आर मित्रा डीसीएम एसओई स्कूल देवघर के महात्मा गांधी सभागार में शनिवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी देवघर बिनोद कुमार की अध्यक्षता में जिले के सभी कोटि के माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, मदरसा, अल्पसंख्यक, स्थापना अनुमति प्राप्त, केजीवीभी के वार्डेन एवं जैक से मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक की गई।
बैठक का उद्देश्य
बैठक के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि जिले के सभी हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक की गई। आगामी 2027 में जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा होगी, उसमें देवघर जिले के बच्चे कैसे अधिक से अधिक सफल हों, साथ ही प्रत्येक स्कूल के बच्चों का जो लर्निंग आउट कम है, वह कैसे बेहतर हो, ताकि जिले का रिजल्ट बहुत अच्छा हो सके। कहा कि लगातार दो सालों से जो रिजल्ट है, उसमें काफी सुधार हुआ है, साथ ही उसमें और अधिक सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
भविष्य की रणनीतियाँ
इसे लेकर सभी प्रधानाध्यापकों के साथ इस साल का यह पहला इंट्रक्शन था। सभी को उनके लक्ष्य के बारे में अवगत करा दिया गया है। जिला प्रशासन में खुद के स्तर से तीन परीक्षाएं ली जाएंगी। उसका इवोल्यूशन होगा, ताकि यह पहचान पाएं कि किस सेक्टर के बच्चे कमजोर हैं और उनको क्या एडिशनल क्लासेस देना है, जिससे उन बच्चों का अधिगम सुधार हो सके। इस अवसर पर जिले सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक उपस्थित थे।
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